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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:35 ص
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استكمال سماع مرافعة محاكمة 45متهما بخلية تفجير أبراج الضغط العالى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:00 ص
استكمال سماع مرافعة محاكمة 45متهما بخلية تفجير أبراج الضغط العالى محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

 كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 


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