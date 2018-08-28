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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:29 ص
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استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعى بالمنيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:11 ص
استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعى بالمنيا جانب من الاجتماع
المنيا - فريق المحافظات
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أعلن عصام البديوى، محافظ المنيا، أن المحافظة تلقت 13468 طلبا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي، ونحو500 الف متر مباني، وتم استرداد أكثر من 300 ألف فدان زراعى بالظهيرين الصحراوى الشرقى والغربى وداخل الزمام العمراني، وذلك بالتعاون بين لجان الاسترداد وحملات الإزالات والوحدات المحلية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة.
 
أضاف المحافظ أن حصيلة المحافظة للعقود التى تم إبرامها مع المواطنين وكذلك رسوم المعاينات والفحص بلغ نحو 130 مليون جنيه، كما وقعت المحافظة 140 عقدا لتقنيين الاراضى مع المستثمرين والشركات.
 
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أن المحافظة تعقد اجتماعًا شهريًا للجنة الاسترداد لمناقشة أخر المستجدات والمشكلات التى تواجه إجراءات التقنين والسير فيها والمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، حيث وجه المحافظ الوحدات المحلية بسرعة إزالة التعديات فى المهد، كما تم مناقشة مشكلات خاصة بطلبات التقنين بقرى الظهير الصحراوى واستخراج الحيازات الزراعية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التقنين.
 

 


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