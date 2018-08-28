ارتفاع المؤشر الرئيسى 2.5% بمنتصف التعاملات ورأس المال بقيمة 12.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباين ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تخطى ارتفاع المؤشر الرئيسى نسبة 2% نتيجة صعود عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا بنسب أقل من 1%، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وصعد رأس المال السوقى بقيمة 12.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 868.316 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.53%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.46%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96%.