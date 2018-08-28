ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.4% بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.962 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 320 مليون ورقة مالية بقيمة 905 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.94% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.13%، والعرب على 7.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.64%.



ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.3 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالى.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 15606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 15389 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% عند مستوى 743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.



وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 23 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.