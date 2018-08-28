اتفاق "نافتا" يقود الأسهم الأوروبية للصعود فى تعاملات الثلاثاء

لندن (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 % أيضا.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 % إثر عطلة أمس الاثنين مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.

وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره واحدا بالمئة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 %.