اتفاقية بين أكاديمية البحث العلمى و"مصر الخير" لتمويل الأبحاث العلمية

كتب محمد محسوب

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير، من أجل التعاون لإنشاء صندوق مشترك لتمويل الأبحاث العلمية والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، بتمويل يصل إلى 15 مليون جنيه، وتتضمن الاتفاقية إنشاء برامج وتدريبات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة وإتاحة تبادل الخبرات مع الصين وماليزيا وغيرهما من الدول في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية والاستثمار وتسويق التكنولوجيا خارج مصر.

وأكد محمود صقر، أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل وأن مؤسسة مصر الخير من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي "انطلاق" الممول بـ 44 مليون جنيه، احتضن أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال أفرع الحاضنات الـسبعة عشر، وتم تخريج 58 شركة تكنولوجية ناشئة.

كما أكد صقر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولى أهمية قصوي للابتكار وريادة الأعمال ويتابع تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد والتي تم الإعلان عنها في منتدى الشباب الأخير بجامعة القاهرة وخاصة التوسع في الحاضنات التكنولوجية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى، وهى السياسة التي تنتهجها الأكاديمية.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير، استشاري البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، على أن التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة مصر الخير لقي نجاح باهر في الكثير من مجالات البحث العلمي منذ بداية التعاون عام 2011, وانه قد حان الوقت لتوحيد جهود المؤسسة والأكاديمية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار في مصر وذلك لتشجيع أصحاب المشروعات البحثية للانضمام إلي الصندوق والاستفادة من خبرات الأكاديمية والمؤسسة للوصول بمشروعاتهم إلى حيز التنفيذ .

و أضافت أن مؤسسة مصر الخير قامت بدعم أكثر من 35 مشروع بحثي بهدف حل المشكلات المجتمعية في المجتمع المصري. وأن الحاضنة التكنولوجية جسر التي أُنشأتها مؤسسة مصر الخير عام 2014 ، وتم تخريج 12 شركة ناشئة وجارى احتضان عدد 12 شركة ناشئة.