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إلغاء مزايدة تأجير مدرسة لغات خاصة بالمنوفية حرصا على المال العام

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:09 ص
إلغاء مزايدة تأجير مدرسة لغات خاصة بالمنوفية حرصا على المال العام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن تضرر أولياء أمور طلاب مدرسة السادات الخاصة للغات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية من إجراء مزايدة علنية لتأجير المدرسة، أوضح الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، أنه تم إحالة الموضوع للشئون القانونية بالوزارة للدراسة استجابة لاستغاثات أولياء الأمور والمعلمين.

وقال عمر، إنه بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أفادت أن مبنى مدرسة السادات الخاصة مؤجر إلى جمعية مستثمرى مدينة السادات اعتبارًا من 19/11/1997 لمدة خمس سنوات وتم تجديد عقد الإيجار أكثر من مرة إلى أن وصل مبلغ الإيجار إلى أربعة وتسعون ألف جنيه سنويا فى العام الدراسى 2017/ 2018 الذى ينتهى فى 31/8/2018. وقد تقدمت الجمعية المستأجرة بطلب للتجديد بنفس شروط التعاقد الأخير الذى ينتهى فى 31/8/2018 ، وحفاظا على المال العام ولتحقيق المدرسة أرباح كبيرة خلال الأعوام الماضية ومخالفة القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 الذى تضمن قواعد احتساب القيمة الإيجارية لمبنى المدرسة مقابل المصاريف الدراسية.

وأكد عمر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر إلغاء المزايدة التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لتأجير مدرسة السادات الخاصة استجابة لنداءات أولياء أمور طلاب المدرسة، والمحافظة على استمرار الطلاب والعاملين بالمدرسة تحقيقا للصالح العام، كما قرر وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لإدارة المدرسة لحين اتخاذ قرار من السلطة المختصة فى هذا الشأن مع إجراء تحقيق مستقل فى الوقائع الواردة بالأوراق.


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