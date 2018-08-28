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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:26 ص
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إطلاق سراح 14 من نشطاء المعارضة من السجن فى كمبوديا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:59 ص
إطلاق سراح 14 من نشطاء المعارضة من السجن فى كمبوديا شرطة كمبوديا
بنوم بنه (أ ش أ)
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ذكرت تقارير إعلامية فى كمبوديا اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق سراح 14 من نشطاء المعارضة من السجن، وذلك بعد أن صدر عفو بحقهم ضمن سلسلة من عمليات الإفراج عن المعتقلين التى يجريها رئيس الوزراء هون سين بعد أن اكتسح حزبه "الشعب الكمبودى الحاكم" الانتخابات العامة التى جرت فى البلاد الشهر الماضى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المفرج عنهم كانوا يقضون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 7 سنوات و20 سنة وهى الأحكام الأطول التى صدرت بحق هؤلاء الذين يُنظر إليهم على أنهم زعماء احتجاجات 15 يوليو 2014 فى العاصمة بنوم بنه.

وكانت هذه الاحتجاجات قد تم تنظيمها فى ذلك الوقت حيث كان نواب المعارضة يقاطعون البرلمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ويقولون إن الانتخابات السابقة تم التلاعب بها من قبل حزب الشعب الكمبودى الحاكم.

يذكر أن الملك نورودوم سيهامونى قد وقع على قرار العفو عن هؤلاء النشطاء أمس (الإثنين) بناء على طلب من رئيس الوزراء هون سين.

 


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