إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع . ع . ا" 62 سنة بالمعاش مصابا بارتجاج بالمخ، وابن عمه "ج . ع . ا" 83 سنة فلاح مصابا بكدمة بالوجه.

وطرف ثان "س . ف . ح" 56 سنة مهندس زراعى مصابا بجرح قطعى بالرأس، وشقيقاه "محمد" 39 سنة مؤهل متوسط مصابا بكدمات بالرأس واليد اليمنى، و"رضا " 24 سنة فلاح مصابا بجرح قطعى بالرأس والذراع الأيسر، وجميعهم مقيمين دائرة المركز .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الطرفين وبسؤالهم اتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.