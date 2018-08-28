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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:07 ص
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إصابة عامل فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:10 ص
إصابة عامل فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ملاكى به حال عبورة الطريق الإقليمى السادات كفر داوود بمحافظة المنوفية .
 

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى السادات العام " ع . س . م "  22 سنه، عامل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليمني وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤاله قرر أنه حال عبوره الطريق الإقليمى السادات كفر داوود دائرة المركز، اصطدمت به سيارة ملاكى قيادة " ع . ر . ا "  26 سنه، بدون عمل ومقيم جزيرة الدهب جيزة ونفى الشبهة الجنائية .

بسؤال قائد السيارة، اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد منه، تم التحفظ على قائد السيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة  .

 

 


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