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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:34 ص
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إصابة طالبة بالتسمم لتناولها "حجر الحنة" عن طريق الخطأ بالمنوفية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:04 ص
إصابة طالبة بالتسمم لتناولها "حجر الحنة" عن طريق الخطأ بالمنوفية تسمم -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت طالبة بحالة تسمم، إثر تناولها حجر الحنة الأسود، عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي " آ . ع . هـ  " 19 سنه، طالبه ومقيمه دائرة المركز مصابة بالتسمم، لتناولها مادة كاوية ولا يمكن استجوابها.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "  ج . ر . م  " 40 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت بتناول ابنتها ماده كاويه حجر الحنة الأسود بطريق الخطأ، ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة  .

 

 

 

 

 


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