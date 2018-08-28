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إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز جهينة فى سوهاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:11 ص
إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز جهينة فى سوهاج إزالة تعديات - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمشروع غرب طهطا، فى حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على أراضى الدولة .

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة للتعديات على الرقعة الزراعية بناحية مشروع غرب طهطا.

وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وجاءت الحملة بالاشتراك مع رؤساء القرى، وحماية الأراضى بمشروع غرب طهطا، والمتابعة، والتفتيش المالى والإدارى، والإدارة الهندسية بالوحدة، وتم تأمين الحملة من قوات أمن قطاع الشمال، ومباحث ومركز شرطة جهينة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة ، والرقعة الزراعية .


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