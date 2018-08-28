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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:37 م
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إزالة 15 حالة تعدى على النيل وأملاك الدولة بسوهاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:29 م
إزالة 15 حالة تعدى على النيل وأملاك الدولة بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 15 حالة تعدى على اراضى حماية النيل وأملاك الدولة بناحية مركز دار السلام بمساحة 1 فدان، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها لصالح المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
 
قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 15 حالة تعدى على أراضى حماية النيل بمساحة فدان تقريبا بناحية قرية مزاتة شرق، بالتعاون مع حماية النيل، وباستخدام معدات الوحدة المحلية وبالاشتراك مع القوات الأمنية بمركز شرطة دار السلام وجارى اعمال المتابعة المستمرة إزالة التعديات.
 

 

 

 


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