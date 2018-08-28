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أولياء أمور يطالبون بإنشاء مدرسة أو فصل للمكفوفين بكل منطقة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:13 ص
أولياء أمور يطالبون بإنشاء مدرسة أو فصل للمكفوفين بكل منطقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن عدد من أولياء الأمور وجهوا استغاثة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى يناشدونه بإنشاء مدرسة أو فصل بكل منطقة سكنية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت عبير، فى بيان، أن استغاثة أولياء الأمور تضمنت: "بما أننا نمر بمرحلة تطوير التعليم وفى إطار تشجيع الدولة للعلم والتعلم وتوصية رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2019 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، نناشد  بتوفير مدرسه للمكفوفين أو فصل فى كل منطقه سكنيه لتعليم بطريقة برايل ومدرسين متدربين ومنهج للمكفوفين حتى تستطيع تلك الفئة من المجتمع أن تعيش وتتعلم مثل باقى الفئات".

وتابع أولياء الأمور: " من غير المعقول وجود أربع مدارس فقط للمكفوفين على مستوى محافظه القاهرة وهى النزهة ومدينة نصر والزيتون ومدينه السلام، ومن غير المعقول مدينة كبيرة كمدينة حلوان ليس بها مدرسة أو فصل واحد للمكفوفين،.

وناشد أولياء الأمور رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم، بأن تكفيهم شر المعاناة ومشقه الطريق هم وعائلاتهم وتوفير مدرسة أو فصل فى تلك الأماكن يكون به معلمين متدربين على طريقه برايل ويقوم بتدريس منهج المكفوفين، قائلين: "رجاء وأمل قبل بدايه العام الدراسي رحمة بالأطفال المكفوفين ورحمة بأولياء أمورهم".

وأوضح عدد من أولياء الأمور،:"هناك مشكلة يعانون منها وأولياء أمور فى منطقة المعادى مفيش فيها مدرسة واحدة ولا حتى فصل والمسافة طويلة من المعادى لمصر الجديدة أقرب مدرسة ونتحمل تكاليف مالية كبيرة".


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