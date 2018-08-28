أورنج توافق على الشطب الاختيارى من البورصة لعدم استيفاء شروط القيد

كتبت هبة السيد

وافق مجلس إدارة شركة أورنج مصر للاتصالات، على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، بشأن شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، وفقا للمادة 55، 55 مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية، و74 من الإجراءات التنفيذية لها، متوقعة أن يتم تنفيذ الشطب بنهاية ديسمبر كحد أقصى.

وبررت شركة أورنج مصر، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أسباب الشطب لعدم استيفائها لشرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول فى ضوء المادة 10 من قواعد القيد، وتنفيذا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو الماضى، بإلزام شركة أم تى تليكوم أس سى آر أل، المساهم الرئيسى بتنفيذ ما ورد بالبند رقم 6 من تعهداتها الواردة بإعلان عرض الشراء الإجبار للأسهم المنشور بتاريخ 23 إبريل فى شأن شطب أسهمها اختياريا لعدم استيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.

وعن الأثر المتوقع للشطب الاختيارى للأسهم، أوضحت الشركة، أنه بالنسبة للمساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم، سوف يكون لهم الحق فى بيع أسهمهم بالسعر المشار إليه بقواعد القيد، وبالنسبة للمساهمين غير الراغبين فى البيع، فإنهم سيكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونا للمساهمين، وفى حال رغبتهم فى بيع أسهمهم سيكون التعامل خارج المقصورة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، منوهة إلى أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالى للشركة.