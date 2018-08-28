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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:58 م
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أنور قرقاش: حفظ المنطقة من التغول الإيرانى أولويات التحالف فى اليمن

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:26 م
أنور قرقاش: حفظ المنطقة من التغول الإيرانى أولويات التحالف فى اليمن أنور قرقاش
ريهام عبد الله
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الأساس فى أزمة اليمن، هو قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيرانى.

وقال قرقاش: "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".

وتابع: "تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

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أنور قرقاش

وزير الدولة الاماراتى للشؤون الخارجية

قرقاش

اليمن

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