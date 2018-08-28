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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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أمن الإسكندرية يضبط 7 هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمحافظة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:10 م
أمن الإسكندرية يضبط 7 هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمحافظة حملة أمنية - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالإسكندرية .

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه  من ضبط "ر م ع" 42 سنة صاحب محل ملابس المحكوم عليه في  20 حكما في قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس مدة 11 سنة، وضبط "ه م ص" 41 سنة مقاول المنتزه المحكوم عليه في عدد 42 حكما في قضايا "مباني بدون ترخيص " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس مدة 19 سنة.

كما تم ضبط "م ج م" 39 سنة عامل المحكوم عليه في عدد 35 حكما في قضايا  "مباني – استكمال بناء" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة  25 سنة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقي من ضبط كل من، "ش س ف" 24 سنة سائق المحكوم عليه في 2 قضية "مخدرات – سرقة" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة  18 سنة، وضبط "خ خ ع" 39 سنة صاحب معرض مفروشات المحكوم عليه في 11 حكم حبس "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده مدة 10 سنوات .

وألقى ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل القبض على "م ج م" 39 سنة بدون عمل المحكوم عليه في القضية رقم 13689 / 2017 جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالحبس لمدة  5 سنوات، كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة محرم بك .. من ضبط "م ا م" 38 سنة بدون عمل المحكوم عليه في 2 حكم في قضايا  "استعراض قوة – مخدرات" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة  13 سنة .

 

 


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