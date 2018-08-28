أمن الإسكندرية يضبط 7 هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمحافظة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالإسكندرية .

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه من ضبط "ر م ع" 42 سنة صاحب محل ملابس المحكوم عليه في 20 حكما في قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس مدة 11 سنة، وضبط "ه م ص" 41 سنة مقاول المنتزه المحكوم عليه في عدد 42 حكما في قضايا "مباني بدون ترخيص " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس مدة 19 سنة.

كما تم ضبط "م ج م" 39 سنة عامل المحكوم عليه في عدد 35 حكما في قضايا "مباني – استكمال بناء" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 25 سنة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقي من ضبط كل من، "ش س ف" 24 سنة سائق المحكوم عليه في 2 قضية "مخدرات – سرقة" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 18 سنة، وضبط "خ خ ع" 39 سنة صاحب معرض مفروشات المحكوم عليه في 11 حكم حبس "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده مدة 10 سنوات .

وألقى ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل القبض على "م ج م" 39 سنة بدون عمل المحكوم عليه في القضية رقم 13689 / 2017 جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالحبس لمدة 5 سنوات، كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة محرم بك .. من ضبط "م ا م" 38 سنة بدون عمل المحكوم عليه في 2 حكم في قضايا "استعراض قوة – مخدرات" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 13 سنة .