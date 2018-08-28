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أسعار الذهب تقفز 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:47 م
أسعار الذهب تقفز 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام ذهب ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 5 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 609 جنيها للجرام ، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1214 جنيها بزيادة 10 دولارات منذ أمس.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

 
 
عيار 18 : 522 جنيه
عيار 21 : 609 جنيه
عيار 24 : 695 جنيه
الجنيه الذهب : 4892 جنيه 
الأوقية : 1214 دولار.
 
 
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.
 
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد الى جنيهين من محافظة إلى أخرى ،و تختلف المصنعية بصورة كبيرة من جواهرجى إلى أخر وهو ما يشكل تفاوت ملحوظ في سعر الذهب بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.
 

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