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7 معلومات عن توزيع وزارة الأوقاف لـ"صكوك الأضاحى".. تعرف عليها

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:56 ص
7 معلومات عن توزيع وزارة الأوقاف لـ"صكوك الأضاحى".. تعرف عليها توزيع لحوم- أرشيفية
كتب- إسماعيل رفعت
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تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، عملية توزيع لحوم الأضاحى اليوم بمحافظتى القاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان.

 

و"اليوم السابع" يقدم تقريرا معلوماتيا لقرائه عن "صكوك الأضاحى" فى السطور التالية ..

 

- حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى بلغت نحو 37 مليون جنيه.

- توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى 19 أغسطس.

- إجمالى المبالغ المجمعة يعلن عنها فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

-  يعطى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشارة البد فى توزيع صكوك الأضاحى.

- تبدأ الوزارة توزيع صكوك الأضاحى بالقاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان ( 6 للأولى و4 للثانية).

- نقطة البدء والانطلاق ستكون ظهرا بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة.

-  التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

 

 

 

 

 


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