7 معلومات عن توزيع وزارة الأوقاف لـ"صكوك الأضاحى".. تعرف عليها

كتب- إسماعيل رفعت

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، عملية توزيع لحوم الأضاحى اليوم بمحافظتى القاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان.

و"اليوم السابع" يقدم تقريرا معلوماتيا لقرائه عن "صكوك الأضاحى" فى السطور التالية ..

- حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى بلغت نحو 37 مليون جنيه.

- توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى 19 أغسطس.

- إجمالى المبالغ المجمعة يعلن عنها فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

- يعطى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشارة البد فى توزيع صكوك الأضاحى.

- تبدأ الوزارة توزيع صكوك الأضاحى بالقاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان ( 6 للأولى و4 للثانية).

- نقطة البدء والانطلاق ستكون ظهرا بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة.

- التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.