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7 محافظات تشهد توزيع لحوم الأضاحى الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:25 م
7 محافظات تشهد توزيع لحوم الأضاحى الأسبوع الجارى.. تعرف عليها توزيع لحوم - أرشيفية
كتب محمد محسوب وآية دعبس
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أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيتم البدء غدا فى توزيع اللحوم حصيلة بيع صكوك الأضاحى بمحافظتي الدقهلية والغربية، حيث سيوزع 5 أطنان على المناطق الفقيرة بالمحافظتين.
 
 
 
وأضاف الوزير، أن الوزارة ستوزع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم يوم الأربعاء، وستبدأ يوم الخميس بتوزيع اللحوم في محافظتى البحيرة ودمياط، موضحا أنه سيتم توزيع 10 أطنان لحوم مناصفة بين كل محافظتين.
 
وتابع أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي ستبدأ بمحافظة القليوبية يوم الجمعة المقبلة، مضيفا: " لن نترك حى أو منطقة أو قرية بدون لحوم للمحتاجين ". 
 
 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام

مصر بخير

طول عمر مصر بخير بس للأسف فى ناس فى وسطينا نفوسها وحشة اللهم بعد بيننا وبنهم وإكفينا شرهم

عدد الردود 0

بواسطة:

اجمد

يعني ايه؟ هى مش المفروض تتوزع فى العيد؟

ازاى يعني هي مش المفروض مدام اضحية موكيلنكم تدبحوها وتوزعوها فى العيد

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