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وفد من "شباب القيادة من أجل السلام" يزور مشيخة الأزهر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:22 م
وفد من "شباب القيادة من أجل السلام" يزور مشيخة الأزهر مشيخة الازهر
أ ش أ
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زار وفد من الشباب المشاركين في برنامج "القيادة من أجل السلام"، اليوم الإثنين، مشيخة الأزهر الشريف، للتعرف على رسالة الأزهر ودوره في بناء السلام العالمى ونشر ثقافة التعايش المشترك والاندماج، وذلك ضمن فاعليات برنامج التبادل الثقافي، الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة.

 

وتضمنت زيارة الوفد لمشيخة الأزهر عدة فعاليات، شملت محاضرة للتعريف بالأزهر الشريف ورسالته عبر العصور المختلفة، فضلاً عن الأنشطة التي يقوم بها داخلياً وخارجياً وجهود فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من أجل تعزيز السلام وإرساء قيم التسامح بين اتباع مختلف الديانات.

 

كما استعرض الوفد تجربة "منتدى شباب صناع السلام"، الذي نظمه الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وأسقفية "كانتربري، في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة 25 شابًا من أوروبا، و25 شابًا من العالم العربي، بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتعايش وبناء فريق عالمي من الشباب الساعي للسلام.

 

وعقب ذلك، قام الوفد بزيارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على آليات عمله، والوسائل التي يستخدمها لتفنيد شبهات التنظيمات المتطرفة، حيث أشاد أعضاء الوفد بالدور الهام الذي يقوم به المرصد في مواجهة الجماعات الإرهابية بالحجة والدليل وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 


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مشيخة الأزهر

الازهر

احمد الطيب

شباب القيادة من أجل السلام




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