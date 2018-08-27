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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:02 م
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وزير الطيران يتفقد الصالة الموسمية للاطمئنان على خدمات الحجاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:40 م
وزير الطيران يتفقد الصالة الموسمية للاطمئنان على خدمات الحجاج عودة الحجاج
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، والمخصصة لنقل وعودة الحجاج من الأراضى المقدسة، للاطمئنان على إجراءات إنهاء وصول الحجاج .
 
وقام الفريق يونس المصرى، بتفقد استعدادات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة، والإجراءات  المتبعة فى الوصول على الرحلات والخدمات المقدمة لهم، فضلا عن الاجراءات الأمنية المتبعة داخل وخارج المبني لتأمين وصول الحجاج.
 
كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، قد استعدت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، بإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بأعداد إضافية من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوى الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.
 
 
 
 

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