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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:19 ص
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وزارة النقل الإندونيسية تقرر بناء مساكن مؤقتة لضحايا زلزال جزيرة لومبوك

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:54 ص
وزارة النقل الإندونيسية تقرر بناء مساكن مؤقتة لضحايا زلزال جزيرة لومبوك أضرار زلزال إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة(جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم الاثنين، أن وزارة النقل الإندونيسية بالتعاون مع جامعة "جادجاه مادا" فى يوجياكارتا يعتزمان بناء مساكن مؤقتة لضحايا زلزال جزيرة لومبوك الواقعة غرب نوسا تنجارا.

ونقلت الصحيفة الإندونيسية عبر موقعها الإلكترونى عن وزير النقل الإندونيسى بودى كاريا سمادى قوله إن إقامة منشآت مؤقتة ذات التصميم والبناء السريع ستضم 50 منزلاً .

وأضاف وزير النقل الإندونيسى إننا "نريد أن يبدأ شعب لومبوك فى التعافى من تلك الكارثة وأن يعود إلى أنشطته اليومية فى أقرب وقت ممكن".

يذكر أن جزيرة لومبوك السياحية شهدت زلزالين عنيفين فى 29 يوليو الماضى و5 أغسطس الجارى تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6.9 درجات فى 19 أغسطس الجارى أسفرت عن مقتل 555 قتيلا حيث يقيم نحو 390 ألف شخص فى ملاجئ مؤقتة حاليا.

 


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جزيره لومبوك

وزير النقل الاندونيسى

زلزال اندونيسيا




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