نورى المالكى يبحث ووزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية فى العراق

بغداد /أ ش أ/

بحث نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى، الأحد، مع وزير الداخلية قاسم الأعرجى مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق.

وقال المكتب الإعلامى لنائب رئيس الجمهورية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن المالكى أكد، خلال اللقاء، أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى تعزيز الاستقرار والأمن وبما يتطلب تعزيز الجهود خلال المرحلة الراهنة".

ومن جهته، أكد الأعرجى حرص الوزارة على مواصلة دورها الوطنى المسؤول بما يحقق الأمن ويحافظ على القانون ويساعد فى تحقيق العدالة ويبسط الأمن والاستقرار فى العراق.