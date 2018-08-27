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الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:21 ص
خالد صلاح
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ننشر صور حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا الأمريكية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 ص
ننشر صور حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا الأمريكية الشرطة الأمريكية بموقع الحادث
ميامى (أ ف ب)
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قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون برصاص مسلّح أطلق النار، الأحد خلال مسابقة لألعاب الفيديو فى جاكسونفيل ثم انتحر، كما أعلنت شرطة المدينة الواقعة فى شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال شريف المدينة مايك وليامز خلال مؤتمر صحفى "لقد قُتل 3 أشخاص فى المكان، أحدهم هو المشتبه به وقد انتحر"، مشيراً إلى أن الأخير يدعى ديفيد كاتز (24 عاماً) وهو من مدينة بالتيمور فى ولاية ميريلاند .

وأضاف إن إطلاق النار، أوقع أيضا 11 جريحاً نقلوا الى مستشفيات المدينة، وبحسب الشريف فإن مطلق النار كان أحد المشاركين فى مسابقة ألعاب الفيديو، وقد كان مسلحاً "بمسدس واحد على الأقل".

والمسابقة التى تخلّلها إطلاق النار جمعت محترفين فى "مادن أن أف أل 19" وهى لعبة فيديو جماعية تحظى بشعبية كبيرة فى الولايات المتحدة وتستند الى مباريات دورى كرة القدم الأمريكية التى تنظمها الرابطة الوطنية لكرة القدم، وإثر إطلاق النار أصدرت الرابطة بياناً قالت فيه إنها "اصيبت بصدمة وتشعر بحزن عميق بسبب المأساة الرهيبة".

وكانت المسابقة تجرى داخل حانة فى منطقة "جاكسونفيل لاندينغ" التى تضم مطاعم وأمكنة ترفيه على ضفاف نهر سانت جونز.

الشرطة الأمريكية بموقع الحادث
الشرطة الأمريكية بموقع الحادث

 

الشرطة الأمريكية تنتشر بمحيط الحادث
الشرطة الأمريكية تنتشر بمحيط الحادث

 

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث

 

فرض طوق أمنى بمحيط الحادث
فرض طوق أمنى بمحيط الحادث

 


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