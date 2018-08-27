نصيحة كاسن لمديرة المركز الثقافى البريطانى: "خذى فلوكة بالنيل بيشغلوا مهرجانات وشحنة وشبرءة"

كتب محمد تهامى زكى

حوار طريف دار بين البريطانية إليزابيث وايت، المعينة حديثا مديرة المركز الثقافى البريطانى، والسفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، أثار إعجاب واستغراب السوشيال ميديا.

البداية عندما أعربت إليزابيث عن سعادتها الشديدة بتوليها منصب مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، قائلة: "سعيدة انى ببدأ عملى كمديرة للمجلس الثقافى البريطانى فى مصر، متحمسة لرؤيتكم والاستماع لكم"، مستعينة بالسفير كاسن، قائلة: "بما انك عمدة البريطانيين إيه نصيحتك ليا؟".



اليزابيث

ليرد عليها كاسن: "روحى الأماكن اللى الناس فيها، اللى سمع غير اللى شاف، لما تروحى الحسين روحى لأقرب فطاطرى، لما تروحى النيل خذى فلوكة بيشغلوا مهرجانات وشحنة وشبرءة".



نصيحة كاسن

وتعاود إليزابيث التغريد، قائلة: "شكراً لنصائحك، هعمل بيها كلها أكيد، أنا شايفه انك مشهور بأسلوبك فى التواصل مع الناس فى مصر، أى نصيحة بخصوص ده؟"، لكن كاسن لم يرد هذه المرة.



الزابيث

الحوار بين السفير ومديرة المركز الثقافى، لفت أنظار المغردين الذى استغربوا من استخدام مصطلحات مصرية خالصة، حيث قالت آية عبد المنعم: "عمدة وشحن وشبرءة.. إنتو منيين؟"، وقالت إيمان منصور: "تصدق بالله، انت روحت أماكن أنا مروحتهاش"، فيما قالت رحاب: "متأكد انك بريطانى، أنا شاكه انك من شبرا وبتضحك علينا".











