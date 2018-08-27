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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:06 م
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نبيه برى: 95% من النازحين داخل لبنان تحررت مناطقهم فى سوريا من الإرهاب

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:37 م
نبيه برى: 95% من النازحين داخل لبنان تحررت مناطقهم فى سوريا من الإرهاب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
/أ ش أ/
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قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن 95% على الأقل من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية، تحررت مناطقهم وبلداتهم فى سوريا من الإرهاب، ومع هذا فإن لبنان لا يلزم أحدا منهم بالعودة.. مشيرا إلى وجوب التعاون مع الحكومة والدولة فى سوريا فى سبيل إعادة النازحين.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها "بري" خلال لقائه الرئيس السويسرى آلان بيرسي، ظهر اليوم بمقر إقامته بقصر عين التينة.. حيث أجرى الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون البرلماني، والتطورات التى يشهدها لبنان والمنطقة، وملف النازحين السوريين.

وأكد "بري" أن التعاون قائم بالفعل بين لبنان وسوريا، خاصة وأن هناك سفراء لكلا البلدين، وعلاقات مشتركة بلغت حد شراء لبنان للكهرباء من سوريا.

وفيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد رئيس مجلس النواب حرصه الكبير على التوصل إلى حكومة فى أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الأمر فى لبنان لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل بدون تشكيل حكومة.

 

 


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