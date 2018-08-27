نائب رئيس الوزراء الإيطالى يزور مصر غدا فى أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، صباح اليوم الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، غدا الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأشار السفير المصرى فى روما إلى ان نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير هشام بدر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة "دى مايو" إلى القاهرة تعد ثانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها "سالفينى" نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة "انزو موافرو ميلانيزى" وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.