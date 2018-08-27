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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:45 م
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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:13 م
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الأثنين 5 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادره 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينة  ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 


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