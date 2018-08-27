موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأثنين 5 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادره 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.