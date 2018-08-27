مصر للطيران تسير 28 رحلة جوية اليوم وغدا لعودة 5100 حاجاً إلى أرض الوطن

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن يبدأ اليوم الإثنين، عودة حجاج التضامن الاجتماعى، كما تبدأ مصر للطيران فى تسيير جسرها الجوى لعودة حجاج باماكو بدولة مالى، وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين فإنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى.

وأضاف عادل فى تصريحات صحفية: يصل إلى مطار القاهرة اليوم الإثنين 14 رحلة جوية لعودة 2700 حاجًا من حجاج التضامن وغيرهم من حجاح المؤسسات والهيئات، وبالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والترانزيت ورحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى.

وتابع عادل: "أما عن غد الثلاثاء تسير الشركة 14 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2400 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن، كما تسيّر رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والهيئات والمؤسسات، فضلاً عن حجاج الترانزيت.

ويذكر أن مصر للطيران قد نقلت حتى أمس الأحد، 5600 حاجًا إلى أرض الوطن على متن 29 رحلة جوية.