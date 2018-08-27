video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بداية عودة حجاج التضامن..

مصر للطيران تسير 28 رحلة جوية اليوم وغدا لعودة 5100 حاجاً إلى أرض الوطن

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:53 م
مصر للطيران تسير 28 رحلة جوية اليوم وغدا لعودة 5100 حاجاً إلى أرض الوطن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن يبدأ اليوم الإثنين، عودة حجاج التضامن الاجتماعى، كما تبدأ مصر للطيران فى تسيير جسرها الجوى لعودة حجاج باماكو بدولة مالى، وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين فإنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى.

وأضاف عادل فى تصريحات صحفية: يصل إلى مطار القاهرة اليوم الإثنين 14 رحلة جوية لعودة 2700 حاجًا من حجاج التضامن وغيرهم من حجاح المؤسسات والهيئات، وبالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والترانزيت ورحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى.

وتابع عادل: "أما عن غد الثلاثاء تسير الشركة 14 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2400 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن، كما تسيّر رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والهيئات والمؤسسات، فضلاً عن حجاج الترانزيت.

ويذكر أن مصر للطيران قد نقلت حتى أمس الأحد، 5600 حاجًا إلى أرض الوطن على متن 29 رحلة جوية.


إضافة تعليق

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة