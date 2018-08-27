مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 14 رحلة جوية من جدة لنقل 3166 حاجا من حجاج وزارة التضامن، بينما تبدأ عودة حجاج القرعة اعتبارا من الـ 29 من أغسطس الجارى، حتى نهاية الموسم فى 15 سبتمبر القادم.

ومن المقرر عودة 602 حاج من حجاج ترانزيت ميلانو ولندن والسنغال ومالي وتونس على متن رحلتين تسيرهما مصر للطيران لاعادتهم وفق خطة الشركة، حيث يتم تسفيرهم على متن عدة رحلات أخرى متجهة إلى بلادهم بعد استضافتهم بالمطار.