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مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:37 ص
مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لإعادة أكثر من 3 آلاف حاج من الأراضى المقدسة مصر للطيران - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 14 رحلة جوية من جدة لنقل 3166 حاجا من حجاج وزارة التضامن، بينما تبدأ عودة حجاج القرعة اعتبارا من الـ 29 من أغسطس الجارى، حتى نهاية الموسم فى 15 سبتمبر القادم.
 
 
ومن المقرر عودة 602 حاج من حجاج ترانزيت ميلانو ولندن والسنغال ومالي وتونس على متن رحلتين تسيرهما مصر للطيران لاعادتهم وفق خطة الشركة، حيث يتم تسفيرهم على متن عدة رحلات أخرى متجهة إلى بلادهم بعد استضافتهم بالمطار. 
 
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد سيرت أمس الأحد 14 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لنقل 4378 حاجا بعد أدائهم لفريضة الحج، بواقع 10 رحلات إلى مطار القاهرة الدولى و4 رحلات إلى مطار برج العرب الدولي. 
 
 
 
 

 


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