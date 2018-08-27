مصر تسعى لشراء قمح من الموردين العالميين فى الفترة من 11 حتى 20 أكتوبر

دبى – رويترز

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن فى الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى.

ينبغى تسليم العروض للهيئة بحلول ظهر غد الثلاثاء (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلى (1330 بتوقيت جرينتش) من نفس اليوم، تُقدم عطاءات القمح بأسعار تسليم ظهر السفنية (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.