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الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:26 م
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مصرع 16 وإصابة 4 فى حادث سير بشمال السودان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:03 م
مصرع 16 وإصابة 4 فى حادث سير بشمال السودان انقلاب سيارة - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بوكس بحافلة بولاية شمال دارفور بالسودان .
 
ووقع الحادث على طريق الإنقاذ الغربى بمنطقة أم حسين 95 كليومترا شرق مدينة الفاشرعاصمة شمال دارفور، حيث اصطدمت سيارة بوكس على متنها أكثر من 20 شخصا كانوا في طريقهم من الفاشر إلى أم كدادة بعد حضورهم مناسبة اجتماعية، بحافلة قادمة من الخرطوم فى الإتجاه المعاكس والتى انحرفت عن مسارها فوقع التصادم .
 
وانتقلت لموقع الحادث الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الحوادث بمدينة الفاشر، وتولت الجهات المختصة التحقيق .
 

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