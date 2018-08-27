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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:12 م
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مصرع شخص وإصابة 9 فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين فى أسيوط

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:00 م
مصرع شخص وإصابة 9 فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين فى أسيوط المتهمون والمضبوطات
أسيوط – هيثم البدرى
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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 9 آخرين، فى اشتباكات وقعت بين عائلتى عائلة "عبد الرحيم"، وعائلة "خلف" بعزبة قليوب، بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

 

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين، بناحية عزبة قليوب منقباد دائرة المركز، بين كلا من عائلة "عبد الرحيم"، وعائلة "خلف"، وبالانتقال، تبين إصابة كلا من "أ ر ف" 19 سنة، عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"ق أ م" 50 سنة، ربة منزل مصابة برش خرطوش بالقدمين، و"س ع ح" 50 سنة، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالصدر، و"و أ م" جارى ضبطه، " طرف عائلة عبد الرحيم، و"ح س ح " 17 سنة طالب، جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، و"م ع ح خ" 40 سنة موظف، و"ن ع ح" 40 سنة، سائق مصاب بجرح قطعى بالأنف، و"م ج أ" 16 سنة طالب، مصاب بجرح قطعى بالأذن واشتباه كسر بالذراع الأيمن، و" أ إ ح" 18سنة، طالب مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"م م ع" 50 سنة، مصاب بتورم بالرأس، وجميعهم مقيمين جمعيًا بذات الناحية، تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، وبالبحث، تبين أن سبب المشاجرة خلافات على الجوار.

 

وبسؤال طرفى المشاجرة، تبادلا الاتهامات فيما بينهما لذات السبب، وعقب تقنيين الإجراءات، قامت حملة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن، استهدفت العائلتين والقرية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية، وفردين خرطوش، كما تم ضبط 30 شخصا محكوم عليهم فى 120 حكم، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لمنازل عائلة "عبد الرحيم"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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