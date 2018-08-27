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مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بسوهاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:14 ص
مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهدت محافظة سوهاج حادثين منفصلين الأول بدائرة مركز شرطة أخميم على طريق سوهاج البحر الأحمر الكيلو 100 اتجاه سوهاج دائرة المركز، والثانى انقلاب سيارة بدائرة مركز طما، وتم إخطار اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والذى قرر سرعة التعامل مع الحادثين وفتح محاور مرورية ورفع اثار الحادثين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ن أ ص 261 قيادة مخلص وليم عبد الملاك 51 موظف على طريق سوهاج البحر الاحمر دائرة مركز اخميم إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق نتج عن ذلك وفاة مارسيل جابر جندب 44 سنة ربة منزل زوجة قائد السيارة.

وإصابة كل من  قائد السيارة " اشتباه كسر بالساق اليسري"، ومارتينا مخلص عبد الملاك 12 سنة طالبة  ومهرائيل مخلص عبد الملاك 15 سنة طالبة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم "نجلتى قائد السيارة".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قنا العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3692 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

وجاء الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج حيث حدث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي بناحية المدمر دائرة المركز بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 11966 أجرة سوهاج قيادة صبري سيدأحمد 41 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أختلت عجلة القيادة بيده حال تفاديه إحدي عربات الكارو مما أدي لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من  قائد السيارة بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، و معتمد مجدي محمد 48 سنة مزارع "جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة"، وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعى، وعاطف إبراهيم عبد الحليم 54 سنة عامل "جرح  بفروة الرأس" وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وبسؤال المصاب الأخير قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 12505 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض علي النيابة العامة.

 

 

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