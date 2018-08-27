مشاجرة بين كهربائى وحماته داخل مستشفى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تبادل مواطن وحماته الضرب بأجهزة قسم الاستقبال بمستشفي طامية المركزي بمحافظة الفيوم بسبب إعتراض حماته علي عدم علاج زوجته بمستشفي خاص بدلا من المستشفي الحكومي

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بقسم الاستقبال بمستشفي طامية المركزي وبالإنتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلا من رضان م م 26 سنة كهربائي وحماته إيمان ع ع 38 سنة ربة منزل بسبب إعتراض حماته ومطالبتها لها بعلاج زوجته بمستشفي خاص بدلا من المستشفي الحكومي مما أدي لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة وتعدي كلا منهما علي الآخر بالضرب بأجهزة قسم الإستقبال بالمستشفي وهي عبارة عن جهاز ضغط زئبقي وجهاز قياس السكر الرقمي وتعرضا للتلف وأصيب الطرفين في المشاجرة بسحجات وكدمات متفرقة.

وتم ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات بينهما وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 16165 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.