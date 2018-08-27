مستشار عرفات: الاقتصاد المصرى يتعافى بشهادة المؤسسات الدولية

قارن محمد رشيد المستشار السياسى السابق للرئيس الفلسطينى السابق محمود عباس بين الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتركيا، ففى وقفت يعانى فيه الاقتصاد التركى يتعافى فيه الاقتصاد المصرى بخطوات حثيثة .
رشيد
وقال "رشيد" عبر "تويتر" اقتصادان يعانيان بسبب الحاكم، و اقتصاد يتعافى حثيثا بهمة و متابعة حاكم فالاقتصاد التركي يعاني الأمرين بسبب نهج و عدوانية رجب طيب أردوغان مع الجميع، و الأمريكي يعانى بسبب تهديدات دونالد ترامب إن بدأت إجراءات عزلة، و الاقتصاد المصرى يتعافى و ينمو يوميا بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهادة المؤسسات الدولية
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