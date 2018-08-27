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مستشار عرفات: الاقتصاد المصرى يتعافى بشهادة المؤسسات الدولية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:16 م
مستشار عرفات: الاقتصاد المصرى يتعافى بشهادة المؤسسات الدولية رشيد
كتب- هاشم الفخرانى
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قارن محمد رشيد المستشار السياسى السابق للرئيس الفلسطينى السابق محمود عباس بين الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتركيا، ففى وقفت يعانى فيه الاقتصاد التركى يتعافى فيه الاقتصاد المصرى بخطوات حثيثة .

 

رشيد
رشيد

 

 

وقال "رشيد" عبر "تويتر" اقتصادان يعانيان بسبب الحاكم، و اقتصاد يتعافى حثيثا بهمة و متابعة حاكم فالاقتصاد التركي يعاني الأمرين بسبب نهج و عدوانية  رجب طيب أردوغان مع الجميع، و الأمريكي يعانى بسبب تهديدات دونالد ترامب  إن بدأت إجراءات عزلة، و الاقتصاد المصرى يتعافى و ينمو يوميا بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهادة المؤسسات الدولية


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