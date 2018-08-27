video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مساهمو نوبل يوافقون على إعادة هيكلة دين بقيمة 3.5 مليار دولار

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:03 م
مساهمو نوبل يوافقون على إعادة هيكلة دين بقيمة 3.5 مليار دولار بورصة - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

نالت مجموعة نوبل موافقة المساهمين اليوم الاثنين على خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 3.5 مليار دولار فى طوق نجاة لشركة كانت يوما من أكبر شركات تجارة السلع الأولية فى آسيا.

وفى مواجهة احتمال إشهار إفلاس الشركة، وافق مساهمو نوبل على مضض على دعم خطة لمقايضة الدين بأسهم ستترك لهم 20 بالمئة فقط من رأسمال الشركة بينما تعطى حصة أغلبية مسيطرة لمجموعة من المقرضين تتكون بالأساس من صناديق تحوط.

وبموجب الخطة، يُخفض دين نوبل بمقدار النصف، وسيكون بإمكانها الحصول على 800 مليون دولار فى صورة تمويل تجارة وتسهيلات تحوط، وهو دعم تشتد حاجة الشركة إليه فى قطاع وصلت هوامش الأرباح فيه إلى مستويات متدنية فى خانة الآحاد.

وفى المقابل، ستُسلم نوبل ما يزيد على 70 % من أنشطتها المُعاد هيكلتها إلى المقرضين، بينما ستنخفض حصة المساهمين الحاليين إلى 20 % وستحصل إدارتها على 10%.

ومن بين مساهمى الشركة، صندوق الثروة السيادية الصينى مؤسسة الصين للاستثمار وصندوق جولديلوكس للاستثمار الذى مقره أبوظبى وإيست-سبرنجز انفستمنتس إضافة إلى أكثر من 30 ألفا من المستثمرين الأفراد.

أسس ريتشارد إلمان مجموعة نوبل، المدرجة فى سنغافورة، فى 1986، مستفيدا من طفرة قوية فى أسعار السلع الأولية ليجعلها من أكبر شركات التجارة فى العالم، لكنها فقدت قيمتها السوقية كلها تقريبا بعد أن بلغت ستة مليارات دولار فى فبراير شباط 2015.

وأبدى بعض صغار المساهمين الذين حضروا الاجتماع غضبهم من الصفقة حيث ستخفض الخطة قيمة استثماراتهم لكنهم قالوا لرويترز إنهم لم يروا خيارا سوى الموافقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجموعة نوبل تزود مصر بشحنة غاز مسال نهاية يونيو

مساهمو نوبل

اسيا

تجارة السلع الاولية

هيكلة ديون




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة