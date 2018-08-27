مرصد الكهرباء: 8 آلاف و750 ميجا زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين بلغت 8 آلاف و750 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و 50 ميجاوات مقابل 29 ألفا و 800 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و 700 ميجاوات.

ونوه المركز القومى، للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة إلا ربع مساء ، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد ، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية ، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.