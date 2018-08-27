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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقضية "ولاية الجيزة" إلى 3 سبتمبر المقبل

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:30 م
مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقضية "ولاية الجيزة" إلى 3 سبتمبر المقبل محكمة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية الجيزة"، لجلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية قد أحالت فى 17 مارس الماضى أوراق 4 متهمين للمفتى بينهم 3 متهمين غيابى.

 

والمتهمين المحال أوراقهم هم محمود نصر أبو طالب الليثى، وجمعة شعبان عبد الله سلام، وحسن إبراهيم محمد رجب، وإبراهيم فتحى مغاورى.

 

ويحاكم المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لضرب مؤسسات الدولة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.


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