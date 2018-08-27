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مختار نوح يكشف أخر التطورات فى أزمة قنوات الإخوان بالخارج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 ص
مختار نوح يكشف أخر التطورات فى أزمة قنوات الإخوان بالخارج مختار نوح ، المفكر السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمود العمرى
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كشف مختار نوح ، المفكر السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك أزمات طاحنة تشهدها أبواق الإخوان فى تركيا والخارج، نتيجة للخلافات المستمرة بينهم، وأن مصادر التمويل قلت بشكل كبير عن هذه القنوات بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة فى تركيا، وهو ما تسبب فى أزمة داخلية فى هذه القنوات الإرهابية.

وأضاف المفكر السياسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن معاملة ملاك هذه القنوات بدأت تسوء للغاية مع العاملين فيها، وهو ما يجعلهم فى حالة من الأزمات، وأن العاملين هناك يواجهون أزمة حقيقة فى طردهم من تركيا، نتيجة للأزمات الاقتصادية والخلافات الموجودة داخل التنظيم الإرهابى.

وعن وضع أيمن نور، مالك قناة الشرق الإخوانية،  قال "نوح" أن أيمن نور هدفه الرئيسى هو الحفاظ على نفسه دون الأخريين، لأن أيمن نور لديه علاقات واسعة بدول أوروبية وجهات عدائية للدولة المصرية وهو يتعامل معهم لخدمتهم، فأمره سيتختلف عن الآخريين فى الحفاظ على نفسه وبقاءه خادم لهذه الجهات والدول.


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