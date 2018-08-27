محكمة فى ميانمار تصدر حكمها فى قضية صحفيى رويترز اليوم

يانجون (رويترز)

تعتزم محكمة فى ميانمار إصدار حكم اليوم الاثنين، فى قضية صحفيين من رويترز اتهما بالحصول على وثائق رسمية سرية.

واتهم الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) بخرق قانون الأسرار الرسمية، وهى تهمة تصل أقصى عقوبة عليها إلى السجن 14 عاما.

وتجرى المحكمة فى يانجون جلسات للنظر فى القضية منذ يناير، وكان الصحفيان وشاهد إثبات من الشرطة فى القضية قالوا فى شهاداتهم إن الشرطة نصبت لهما فخا لمنعهما من تغطية القتل الجماعى لمسلمى الروهينجا أو معاقبتهما عليها.

وسيصدر الحكم وسط ضغوط متنامية على زعيمة ميانمار أونج سان سو كى وحكومتها بسبب حملة إجراءات صارمة بدأها الجيش فى أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الحين، فر نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلادش المجاورة وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

واتهم بعض الجنود بالقتل الجماعى والاغتصاب والحرق فى حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نموذج مثالى للتطهير العرقى".

وتنفى ميانمار معظم هذه المزاعم، لكنها أقرت بقتل 10 من الرجال والفتية على يد القوات والمدنيين البوذيين فى قرية كان صحفيا رويترز يجريان فيها تحقيقا استقصائيا حين ألقى القبض عليهما.

وفى الجلسات التى استمرت 8 أشهر، شهد وا لون وكياو سوى أو بأن اثنين من رجال الشرطة التقيا بهما قبل تسليمهما وثائق ملفوفة فى صحيفة خلال لقاء بمطعم فى يانجون فى 12 ديسمبر، وقالا إن ضباطا يرتدون ملابس مدنية زجوا بهما فى سيارة بعد تسلمهما الوثائق مباشرة.

وفى أبريل نيسان، شهد ضابط الشرطة الكابتن موى يان ناينج بأن ضابطا كبيرا أمر مرؤوسيه بإعطاء وثائق سرية إلى وا لون من أجل "الإيقاع" بالصحفى.

وقال شهود آخرون من الشرطة أمام المحكمة إنه جرى تفتيش الصحفيين من قبل رجال أمن لم يكونوا على علم بأنهما صحفيان ووجدوا بحوزتهما وثائق سرية من مصدر مجهول.

ومن المقرر أن يصدر الحكم فى نفس اليوم الذى ستصدر فيه بعثة تقصى حقائق مفوضة من الأمم المتحدة تقريرها عن أزمة الروهينجا. وسيعقد مجلس الأمن الدولى إفادة صحفية عن ميانمار فى نيويورك.