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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:11 م
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محكمة روسية تقضى بسجن زعيم المعارضة نافالنى 30 يوما

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:17 م
محكمة روسية تقضى بسجن زعيم المعارضة نافالنى 30 يوما أليكسى نافالنى - زعيم المعارضة بروسيا
رويترز
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قضت محكمة روسية، اليوم الاثنين، بسجن زعيم المعارضة أليكسى نافالنى، 30 يوما، بعد إدانته بخرق قوانين الاحتجاج العام، وذلك فى خطوة ستمنعه من قيادة مظاهرة مزمعة ضد الحكومة الشهر القادم احتجاجا على مشروع قانون رفع سن التقاعد.
 
وكانت الشرطة اعتقلت نافالنى من أمام منزله يوم السبت، وأدانت المحكمة نافالنى بخرق قانون الاحتجاج بالمضى قدما وتنظيم مسيرة فى موسكو يوم 28 يناير رغم رفض السلطات الموافقة عليها.
 
وقال نافالنى للمحكمة إنه يعتقد أن السلطات قررت سجنه عن تهمة مرت عليها 6 أشهر من أجل منعه من المشاركة فى احتجاج مقرر فى 9 سبتمبر ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد.
 
 

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