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محافظ سوهاج يكلف عدلى ابو عقلى رئيسا لمركز ومدينة المنشاة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:21 م
محافظ سوهاج يكلف عدلى ابو عقلى رئيسا لمركز ومدينة المنشاة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، تكليف عدلى مصلح أبو عقيل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة خلفا لصلاح عبد الباسط الميرى رئيس مركز ومدينة المنشاة نظرا لبلوغه سن التقاعد "المعاش"، موجها الشكر له على ما بذله من مجهودات خلال فترة عمله كأحد قيادات الإدارة المحلية المتميزة بالمحافظة .

وأكد المحافظ فى بيان ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن وقرى سوهاج.

وشدد عبد المنعم بالمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والعمل على راحة المواطنين بمركز المنشاة والارتقاء بالخدمات التى تقدم لهم .

 

 

 

 

 


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