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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:46 م
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محافظ بنى سويف: رفع الأجر الشهرى 150 جنيه للعاملين المؤقتين غير المثبتين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:00 م
محافظ بنى سويف: رفع الأجر الشهرى 150 جنيه للعاملين المؤقتين غير المثبتين المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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وافق المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، على زيادة أجور العاملين المؤقتين "ممن لم يتم نقلهم على الباب الأول أو تثبيتهم "بمقدار 150 جنيه شهرياً، لأجر كل عامل  من هؤلاء العاملين المؤقتين، والبالغ عددهم 1202 عاملاً وعاملة، حيث يشمل هذا القرار، 942 من العاملين بالوحدات المحلية، وإدارة المرور، و260 من العاملين بمشروعى المواقف والدواجن، ومركز معلومات شبكات المرافق، وديوان عام المحافظة وإدارة الأملاك.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم الاثنين إلى أن هذه الخطوة جاءت فى إطار الحرص على تحسين أجور العاملين المؤقتين، ولمساعدتهم على مواجهة  الأعباء المعيشية والمساهمة فى الوفاء بإلتزاماتهم المادية والأسرية، وتشجيعاً لهم على بذل مزيد من الجهد فى أعمالهم المكلفين بها   

 

 


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