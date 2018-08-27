محافظ المنيا يعتمد خطة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كتب فريق المحافظات

اعتمد عصام البديوى محافظ المنيا خطة التعبئة العامة للمحافظة والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وتضمنت البيانات التعريفية وعـناصـر الأسبقـية والمنشآت المدنية المخطط تعبئتها والإمكانيات البشرية والمادية و معدل توزيع الخطـة، بالإضافة الى الخطة الفرعية والتى تحتوى على بيانات عن المحافظة والجهات التابعة لها والحدود الإدارية للمحافظـة و معسـكرات الإيواء للمحافظة ولجـنة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة و بطرس فهمى بطرس مدير عام إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة و محمد سيد رئيس مركز المنيا وعدد من وكلاء الوزارات والمعنيين بهذا الشأن.

ناقش المحافظ ما تم إنجازه بالخطة و مشتملات و أهداف الخطة و توصيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمقترحات المعروضة.

أكد المحافظ فى بيان على أهمية الخطة فى التعرف على الامكانيات المتاحة للمحافظة فى كافة القطاعات للمساعدة فى حسن اتخاذ القرارات اللازمة وخاصة وقت الأزمات، كما وجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية بضرورة التنسيق الدائم بين إدارة الإحصاءات الفرعية بالمحافظات و المركزية وإدارة الكوارث والأزمات لوضع الخطط المُثلى والتى تساعد على تحقيق أعلى معدلات التنمية وتلبى كافة احتياجات المحافظة ،ونسخ الخطة على اسطوانات "سى دى" لتوزيعها على كافة الجهات المعنية.

وتهدف الخطة إلى الوقوف على إمكانيات الجهات المدنية لمجابهة الكوارث والأزمات، الاستدلال البيانى وتحديث البيانات بالجهاز المركزى عن إمكانيات القطاع المدنى للقوى البشرية والمادية لخدمة متطلبات القوات المسلحة.