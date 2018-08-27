محافظ القاهرة يوجه بإعادة الانضباط للشارع بالتنسيق مع الشرطة

كتب ــ سيد الخلفاوى

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بضرورة إعادة الانضباط للشارع بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ورفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم، وإخلاء الأرصفة للمشاة وإعادة ترميمها وإصلاحها واستعواض البلاط الناقص بها لتسهيل حركة مرور المشاة مع رفع الشوادر والمخلفات الناتجة عنها.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة النظافة الجديدة التى تم تطبيقها فى 12 حيا من أحياء القاهرة حتى الآن بديلا عن الشركات الأجنبية التى انتهت عقودها والتى تعتمد على الجمع السكني والتجاري المباشر بمعرفة شركات محلية ومتعهدين تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة قد أثمرت عن تحسن ملحوظ، خاصة مع تجاوب المواطنين معها ورفع صناديق القمامة من الشوارع مما أدى إلى اختفاء الفريزة والنباشين من هذه الأحياء.

وأصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بسرعة إصدار تراخيص حفر لشركات الاتصالات المكلفة بإدخال النت للمدارس مع تحمل المحافظة قيمة إعادة الشىء لأصله بعد انتهاء الأعمال .

وطالب المحافظ اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس، بالقضاء على المواقف العشوائية للميكروباص ومنع تواجدها خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.