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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:37 م
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محافظ الغربية يوجه برفع كافة الإشغالات من الشوارع بطنطا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:48 م
محافظ الغربية يوجه برفع كافة الإشغالات من الشوارع بطنطا جانب من الجولة
الغربية - مصطفى عادل
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وجه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مدير إدارة المرافق بإزالة كافة الإشغالات من الشوارع، والتنبيه على أصحاب المقاهى والمحلات بالالتزام بحرم الطريق وعدم وضع كراسى بالشوارع، لمنع التكدس المرورى، والحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ الغربية اليوم الإثنين، بحى أول وثان طنطا، حيث بدأ الجولة بتفقد شارع يوسف الصديق وكفر عصام وشارع القنطرة ومحطة الترحيل بقناة طنطا الملاحية، ثم تفقد شارع سعيد وشوقى وبطرس ومحب وتوت عنخ أمون.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع، وتشغيل كافة المعدات الموجودة وعمل الصيانة اللازمة لها لضمان عملها بكفاءة كاملة، كما وجه محافظ الغربية مديرية الشئون الصحية برش أماكن تجمعات القمامة بالشوارع بعد رفعها بصفة دورية للحفاظ على النظافة العامة.

رافق محافظ الغربية خلال الجولة اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا.


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