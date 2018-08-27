محافظ البحر الأحمر يقرر وقف مركب عن العمل لاصطياد أسماك قرش

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إحالة صاحب مركب إلي النيابة العامة لقيامة بصيد مجموعة من أسماك القرش في البحر الأحمر المحظور صيدها طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وقرر المحافظ، وقف المركب عن العمل، وكلف التفتيش البحري وحرس الحدود بوقف الترخيص الملاحي والرحلات البحرية للمركب المذكور.

وكلف محميات البحر الأحمر، بتقدير قيمة الأضرار البيئية لمخالفة صيد أسماك القرش، وعرضها عليه مباشرة.

والجدير بالذكر، أن البحر الأحمر يشتهر بتواجد أسماك القرش في مناطق بحرية، مثل الفنستون وجزر الأخوين وشعاب شرم وجزيرة أم قمر، حيث تلعب أسماك القرش دورا هاما في التوازن البيئي للحياة البحرية في البحر الأحمر، وتجذب إليها آلاف الغطاسين سنويا في البحر الأحمر لمشاهدتها في أعماق البحار.