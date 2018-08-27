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محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:44 ص
محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة انتهت من وضع كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لجميع المدارس، ومراجعة كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

وأكد، محافظ الإسماعيلية، انتهاء توصيل كابلات الفيبر الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت أوجه الدعم المطلوبة لوزارة الاتصالات لتركيب خطوط الفيبر المطلوبة لـ 51 مدرسة ثانوية بدائرة المحافظة وتوابعها، وانتهاء تركيب الكابلات وكافة التجهيزات.

يأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ برامج وخطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التكنولوجية للمدارس.

 

 

 

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